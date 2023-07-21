Новый фильм Вуди Аллена покажут в России официально

Для Вуди Аллена этот фильм стал пятидесятым в карьере. В главных ролях - известные французские актеры Лу де Лааж и Нильс Шнайдер. Действие картины разворачивается в Париже, сюжет, как и всегда у Вуди Аллена, построен вокруг взаимоотношений, любви, страсти, ревности и том, куда все это может привести.