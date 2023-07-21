Новый фильм Вуди Аллена покажут в России официально
Российские зрители увидят новый фильм Вуди Аллена Coup de chance. Об этом пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика».
В российской версии фильм будет называться "Великая ирония". Прокат организует компания «Вольга».
Для Вуди Аллена этот фильм стал пятидесятым в карьере. В главных ролях - известные французские актеры Лу де Лааж и Нильс Шнайдер. Действие картины разворачивается в Париже, сюжет, как и всегда у Вуди Аллена, построен вокруг взаимоотношений, любви, страсти, ревности и том, куда все это может привести.
Прокат в России начнется 28 сентября.
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