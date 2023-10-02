Актерам часто приходится много терпеть ради создания образов любимых зрителями героев.

Создатели фильмов и сериалов часто одевают актеров в очень неудобные костюмы, которые нередко причиняют физическую боль.

Одним из таких стал образ Бенедикта Камбербэтча во время съемок сериала "Шерлок". Узкий и облегающий костюм, в котором актер появлялся во всех сериях, доставлял ему немало страданий. К концу съемочного дня Камбербэтч жаловался на ломоту и боли во всем теле.

Но еще хуже пришлось Кэрри Фишер, актрисе, сыгравшей принцессу Лею в "Звездных войнах". На ней был металлический купальный костюм, который впивался в ее тело, из-за чего в кадре всегда приходилось сидеть прямо, чтобы на теле не были заметны складки. По словам актрисы, съемки в этом купальнике были для нее настоящей пыткой.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.