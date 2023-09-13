Вячеслав Зайцев – выдающийся российский модельер, народный художник России. С 1960-х годов начал создавать оригинальные коллекции, вдохновленные русскими национальными костюмами и фольклором.

В начале своей карьеры он был приглашен для создания костюмов к фильму "Иван Васильевич меняет профессию". Одежда Зиночки стала шедевром тогда еще начинающего модельера.

Как и многие молодые дизайнеры, он был увлечен западной модой того времени. Он создал образ героини, придерживаясь основных тенденций в стиле 60-х.

Самым замысловатым нарядом Зины стало розовое платье с белой отделкой и босоножки с бахромой. Геометрические принты напоминали легендарную коллекцию Ива Сен-Лорана 1965 года. Многослойность, А-силуэт и расклешенные рукава отдавали дань стилю хиппи.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Shamaeva_rita.