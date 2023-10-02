Известный актер и продюсер Вин Дизель озвучил персонажа Грута в фильме "Стражи Галактики".

Грут – человекоподобное дерево, которое произносит в фильме всего три слова: "Я есть Грут".

Несмотря на минимальное количество слов, актеру удалось передать характер персонажа только за счет интонации и тембра голоса.

Гонорар Вин Дизеля за озвучивание Грута "Стражах Галактики" составил 54 млн долларов США. Эта сумма может показаться высокой для текста, состоящего из трех слов. Однако актеру пришлось озвучивать своего персонажа на 15 разных языках, включая русский и японский.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.