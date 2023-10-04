Как Джоди Фостер готовилась к роли в фильме "Молчание ягнят": видео
"Молчание ягнят" – психологический триллер 1991 года, снятый режиссером Джонатаном Демми по роману Томаса Харриса. В фильме сыграли Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.
В фильме Джоди Фостер исполнила роль агента ФБР Клариссы Старлинг, которая обращается за помощью к заключенному-психопату Ганнибалу Лектеру, чтобы поймать другого серийного убийцу.
Актриса очень серьезно отнеслась к этой роли и провела тщательную подготовку. Она посещала занятия в ФБР, чтобы лучше понять работу агентов и изучить процедуры бюро. Также актриса консультировалась с настоящими агентами ФБР, чтобы как можно более достоверно сыграть свою роль.
После выхода фильма, в 1992 году, Джоди получила премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль".
Об этом рассказал в своем видео блогер @Kino_infa.
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