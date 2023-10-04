В фильме Джоди Фостер исполнила роль агента ФБР Клариссы Старлинг, которая обращается за помощью к заключенному-психопату Ганнибалу Лектеру, чтобы поймать другого серийного убийцу.

Актриса очень серьезно отнеслась к этой роли и провела тщательную подготовку. Она посещала занятия в ФБР, чтобы лучше понять работу агентов и изучить процедуры бюро. Также актриса консультировалась с настоящими агентами ФБР, чтобы как можно более достоверно сыграть свою роль.

После выхода фильма, в 1992 году, Джоди получила премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль".

Об этом рассказал в своем видео блогер @Kino_infa.