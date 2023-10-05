«Мне больше всего нравится не говорить». Эмма Стоун высказалась о роли в немом кино
После состоявшейся накануне премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале короткометражного фильма Bleat актриса дала интервью, в котором рассказала о своей работе. Слова Стоун приводит издание Variety.
Актриса отметила, что участие в проекте Йоргоса Лантимоса, в котором совершенно отсутствуют диалоги, стало для нее настоящей «сбывшейся мечтой».
Эмма считает, что актеры вполне могут передать эмоции и чувства на экране, не говоря при этом много слов.
Мне больше всего нравится не говорить. Я часто думаю о том, что мы могли бы сократить многие строчки диалога, потому что люди могут сказать гораздо больше, не говоря ни слова, — заявила актриса.
Действие фильма происходит на маленьком греческом острове, в центре сюжета — женщина, потерявшая своего любимого. Она скорбит о нем в пустом доме, а ее реальность смешивается с воображаемыми желаниями.
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