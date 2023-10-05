"Красотка" – это романтическая комедия режиссера Гарри Маршалла, вышедшая на экраны в 1990 году.

В фильме рассказывается история Эдварда Льюиса, успешного бизнесмена, который нанимает девушку по вызову Вивьен Уорд, чтобы она везде сопровождала его неделю за 3000 долларов.

В сцене, где Вивьен оказывается на ужине в ресторане, есть момент когда девушка берет улитку и случайно бросает ее в руки официанта. На эту ситуацию официант ответил: "Это происходит все время".

Интересно, что через 11 лет после выхода "Красотки" этот же момент повторится уже в другом фильме Гарри Маршалла, только с другой героиней – принцессой Мией в фильме "Дневники принцессы". Роль официанта исполнил тот же самый актер, что и в "Красотке".