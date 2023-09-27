"Дьявол носит Прада" – это комедийная драма 2006 года режиссера Дэвида Френкела по мотивам одноименного романа Лорен Вайсбергер. Главные роли в фильме исполнили Мерил Стрип в роли модного редактора Миранды Пристли и Энн Хэтэуэй в роли ее помощницы Энди Сакс.

В фильме российские зрители услышали знакомый по "Модному приговору" голос Эвелины Хромченко, озвучившей Миранду Пристли.

Образ Миранды Пристли в фильме во многом перекликается с телеведущей программы "Модный приговор" на Первом канале Эвелиной Хромченко. И Миранда, и Эвелина являются признанными экспертами в мире моды, обладают безупречным вкусом и не бояться критиковать чужой внешний вид. На момент выхода фильма Хромченко, как и ее экранная героиня, занимала пост главного редактора журнала.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Kkhalkus.