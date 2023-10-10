Гвинет Пэлтроу показала, как использует статуэтку «Оскар», и разозлила фанатов

Актриса Гвинет Пэлтроу разозлила многих, когда заявила, что использует свой «Оскар» в качестве дверного проема. Об этом она рассказала в новом интервью Vogue.

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В шоу «73 вопроса для Vogue» интервьюер вдруг указывает, на подпирающую дверь статуэтку и говорит: «Какой красивый «Оскар».

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Актриса отвечает:

«[Это] мой дверной упор! Прекрасно работает».

Этот клип позже был размещен в социальных сетях, где вскоре он стал вирусным. Многие пользователи писали, что разочарованы таким неуважением к премии.

В более раннем интервью The New York Times Гвинет рассказывала, что хранит свою премию «Оскар» в своем доме в Амагансетте, штат Нью-Йорк.

В 1999 году одна из главных блондинок Голливуда получила премию Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир».