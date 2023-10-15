90-летний Майкл Кейн объявил о завершении кинокарьеры

90-летний актер Майкл Кейн объявил о завершении кинокарьеры
Британский актер Майкл Кейн сообщил, что завершает кинокарьеру. Об этом пишет издание The Guardian.
90-летняя звезда фильмов про Бэтмена объявил о завершении карьеры после выхода картины "Великий беглец". В этом фильме актер исполнил главную роль. По его словам, он уже не сможет превзойти эту работу:
"Я понял, что у меня есть фильм, в котором у меня главная роль, и я получил невероятный отклик... Что я могу сделать такого, чтобы превзойти это?", — сказал Майкл Кейн.
Он добавил, что вряд ли больше получит главные роли из-за своего возраста. Актер считает, что их должны отдать "молодым красивым парням и девушкам".
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