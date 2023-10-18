Актеры, которые возненавидели друг друга на съемках: видео
Нередко бывает, что актеры, играющие друзей или влюбленных на экране, на самом деле не ладят друг с другом в жизни. Иногда химия, возникающая между героями — это лишь профессионализм, а не реальные отношения.
Так произошло с актерами Джимом Керри и Томми Ли на съемках фильма "Бэтмен навсегда". В одном из интервью Керри поделился, что его коллега оказался очень резким в общении.
Иногда отношения между актерами могут настолько накалиться, что дело доходит и до рукоприкладства.
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