Звезда сериала "Наследники" рассказал об обратной стороне славы

Звезда сериала "Наследники" Брайан Кокс в интервью The Guardian рассказал об обратной стороне славы и пожаловался на свою популярность.

© Кадр из сериала "Наследники"

Кокс работает в киноиндустрии больше полувека, но слава обрушилась на него лишь после выхода на экраны сериала "Наследники". На момент старта телешоу Коксу было уже 72 года.

Однако внезапная популярность отяготила жизнь артиста. По словам звезды, за ним и его женой постоянно наблюдают папарацци в Лондоне.

Кокс признался, что понял, как для него важна приватность лишь после того, как он ее потерял:

"Вы мечтаете стать успешным в работе, мечта исполняется, а потом вам приходится иметь дело с последствиями".

Актер благодарен за то, что 60 лет ему удавалось держать свою личную жизнь вдали от посторонних глаз. Однако теперь с приходом бешеной популярности этому пришел конец.

В интервью актер также рассказал, что ему предлагали роль в "Игре престолов", но он отказался из-за маленького гонорара.