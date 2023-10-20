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Актер Адам Сэндлер прервал шоу, чтобы вызвать скорую фанату

Адам Сэндлер прервал свое выступление из-за того, что фанату в толпе потребовалась неотложная медицинская помощь. Об инциденте сообщает издание TMZ.

Адам Сэндлер прервал шоу, чтобы вызвать скорую фанату
© globallookpress.com

В среду популярный комик выступал в Сан-Хосе, как вдруг из толпы послышался возглас с просьбой об оказании помощи. В этот же момент Сэндлер прерывал свое выступление.

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Вскоре после этого в зале включился свет, и дежурившие на мероприятие специалисты скорой помощи добрались до зрителя, который плохо себя чувствовал. В общей сложности шоу было приостановлено на 10 минут.

Уточняется, что в итоге фанат пришел в себя.

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