Адам Сэндлер прервал шоу, чтобы вызвать скорую фанату

Адам Сэндлер прервал свое выступление из-за того, что фанату в толпе потребовалась неотложная медицинская помощь. Об инциденте сообщает издание TMZ.

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В среду популярный комик выступал в Сан-Хосе, как вдруг из толпы послышался возглас с просьбой об оказании помощи. В этот же момент Сэндлер прерывал свое выступление.

Вскоре после этого в зале включился свет, и дежурившие на мероприятие специалисты скорой помощи добрались до зрителя, который плохо себя чувствовал. В общей сложности шоу было приостановлено на 10 минут.

Уточняется, что в итоге фанат пришел в себя.