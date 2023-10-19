Названы имена новых звездных участников шоу "Последний герой"
Продолжаются съемки 10-го сезона популярного реалити-шоу «Последний герой». На этот раз действие происходит в Тайланде, на одном из островов. Новые имена участников раскрывает издание "СтарХит".
Как пишет издание, за победу будут сражаться актриса Анна Ковальчук, помогать ей будет ее дочь Злата, бывший участник "Фабрики звезд", певец Ираклий Пирцхалава вместе с папой Николозом Кснелашвили, а также финалистка 13-й "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева и дочь Алена.
Кстати, Ираклий Пирцхалава уже участвовал в "Последнем герое", но без папы, поскольку формат шоу этого не предусматривал. В десятом сезоне слоганом проекта стали слова "Остаться семьей", поэтому со звездами участвуют их родные.
Премьера шоу запланирована 28 октября на телеканале ТВ-3.
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