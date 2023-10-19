Названы имена новых звездных участников шоу "Последний герой"

Продолжаются съемки 10-го сезона популярного реалити-шоу «Последний герой». На этот раз действие происходит в Тайланде, на одном из островов. Новые имена участников раскрывает издание "СтарХит".

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Как пишет издание, за победу будут сражаться актриса Анна Ковальчук, помогать ей будет ее дочь Злата, бывший участник "Фабрики звезд", певец Ираклий Пирцхалава вместе с папой Николозом Кснелашвили, а также финалистка 13-й "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева и дочь Алена.

Кстати, Ираклий Пирцхалава уже участвовал в "Последнем герое", но без папы, поскольку формат шоу этого не предусматривал. В десятом сезоне слоганом проекта стали слова "Остаться семьей", поэтому со звездами участвуют их родные.

Премьера шоу запланирована 28 октября на телеканале ТВ-3.