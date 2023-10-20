Актер Николай Наумов высказался о финале "Реальных пацанов"
Звезда сериала "Реальные пацаны" актер Николай Наумов рассказал порталу 59.ru, каким будет финал шоу.
Николай Наумов сыграл в сериале главную роль, благодаря которой он стал знаменит на всю страну. Создатели сериала решили, что новый сезон станет последним.
Накануне премьеры финального сезона Николай Наумов поделился своим мнением о том, чем завершится история пермских ребят.
"На самом деле, мы столько раз заканчивали съемки — к десятилетию, например, но потом опять продолжали. Но сейчас мы приняли для себя это решение, до этого, конечно, обсуждали, совещались, доказывали, спорили... Сейчас мы делаем взрослое высказывание и ставим точку", — рассказал актер.
Премьера финального сезона запланирована на 23 октября.
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