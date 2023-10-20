Актер Николай Наумов высказался о финале "Реальных пацанов"

"На самом деле, мы столько раз заканчивали съемки — к десятилетию, например, но потом опять продолжали. Но сейчас мы приняли для себя это решение, до этого, конечно, обсуждали, совещались, доказывали, спорили... Сейчас мы делаем взрослое высказывание и ставим точку", — рассказал актер.