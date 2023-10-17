Выяснилось, какие сериалы больше всего любят россияне

Компания Mediascope поделилась данными исследования, в ходе которого выяснилось, какие сериалы пользовались наибольшей популярностью у Россиян. Об этом пишет

По данным Mediascope, лидируют детективные сериалы "Триикс медиа", показывающие жизнь и работу сотрудников органов правопорядка. Так, максимальная доля сериала "Первый отдел" на НТВ составляла 18,3%. На втором месте остросюжетный детектив "Невский" с максимальной долей аудитории - 14,9%, который также вышел на НТВ. И третье место у сериала "Наш спецназ" на Пятом канале, максимальная доля аудитории этого сериала составила 8,3%.