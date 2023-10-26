Многие звезды Голливуда, достигнув пика славы, неожиданно принимают решение уйти из профессии и посвятить себя другим занятиям.

Одной из таких звезд стала Джессика Альба. В 2000-х годах она снималась в популярных блокбастерах, таких как "Фантастическая четверка" и "Город грехов".

Но в последние годы актриса стала реже появляться на экранах. Причиной стали проблемы со здоровьем. Симптомы хронической болезни обострялись во время съемок из-за напряженного графика и стресса.

В итоге в 2018 году Альба объявила об уходе из кино и сосредоточилась на бизнес-проектах и семье.