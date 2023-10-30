Актер Хит Леджер, исполнявший роль Джокера, часто импровизировал и вносил свои идеи во время съемок.

Уже несколько лет в интернете ходит одна история про незапланированную импровизацию Хита Леджера в фильме "Темный рыцарь". Говорят, что взрыв в сцене у больницы должен был произойти в определенное время, но по факту этого не случилось. Но Хит Леджер остался в образе и сгладил эту заминку, следуя сценарию.

Как рассказал сам режиссер фильма, весь эпизод был отснят согласно сценарию. Он также добавил, что Джокер не мог выходить из взрывающегося здания, так как это бы угрожало жизни актера.