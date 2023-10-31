Звездный фотограф Джордж Лэнг решил поделиться ранее неизвестной фотографией, на которой запечатлены звезды сериала "Друзья" - Мэттью Перри и Дженнифер Энистон. Снимок был сделан в 1995 году на фотосессии для осеннего номера Entertainment Weekly.

Специально для съемок в студии были созданы объемные геометрические фигуры. По задумке фотографа, актеры должны были располагаться внутри. В журнал попали не все фотографии, и сейчас автор решил показать архивы.

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Как вспоминает Джордж Лэнг, на съемку ушло всего несколько минут, при этом актерам не нужно было говорить, что делать, они отлично взаимодействовали друг с другом без всяких дополнительных указаний.

Напомним, что актера Мэттью Перри не стало в минувшее воскресенье. Ему было 54 года. Он умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.