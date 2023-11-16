Актеры, столкнувшиеся со своими страхами на съемках: видео
Съемки фильмов и сериалов часто требуют от актеров выхода из зоны комфорта. Иногда им приходится сталкиваться со своими глубочайшими страхами ради искусства и создания реалистичных сцен.
Фобии – это навязчивые, чрезмерные и иррациональные страхи определенных объектов, ситуаций или действий. Фобии могут приводить к депрессии, поскольку человек ограничен в своих возможностях и испытывает постоянный дискомфорт. Людям с фобиями часто бывает трудно поддерживать отношения или работать.
Поэтому многие актеры ради правдивой игры идут на подвиг, сталкиваясь со своими глубочайшими страхами.
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