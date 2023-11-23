Зачем бабушка актрисы Дакоты Джонсон завела себе льва: видео
Дакота Джонсон – известная американская актриса, внучка звезды 60-х Типпи Хедрен.
Слава пришла к Хедрен после выхода в 1961 году фильма Альфреда Хичкока "Птицы", именно эта роль принесла ей мировую известность.
В 1980-х годах Типпи Хедрен отошла от актерской карьеры и занялась защитой животных. Актриса так любила львов, что даже завела одного в своем особняке. Позже она основала фонд по защите диких кошек и заповедник для хищных животных под названием Shambala.
Актеры, которые упустили роли в культовых фильмах.
Рамблер: главные новости