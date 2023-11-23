Слава пришла к Хедрен после выхода в 1961 году фильма Альфреда Хичкока "Птицы" , именно эта роль принесла ей мировую известность.

В 1980-х годах Типпи Хедрен отошла от актерской карьеры и занялась защитой животных. Актриса так любила львов, что даже завела одного в своем особняке. Позже она основала фонд по защите диких кошек и заповедник для хищных животных под названием Shambala.