Звезда «Даешь молодежь!» рассказал, почему ушел из Comedy Club

Актер театра и кино, участник команды КВН «Максимум» и звезда шоу «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов раскрыл причину ухода из Comedy Club. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Михаил Башкатов отметил, что начал сниматься в Comedy Club после закрытия «Даешь молодежь!» на СТС. В Comedy Club Башкатов надолго не задержался — актер покинул шоу спустя несколько месяцев.

«Там [в Comedy Club] классная атмосфера, там классные ребята, но я там так и не почувствовал себя своим. (...) Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в "Даешь молодежь!"».

После Comedy Club Башкатов решил сосредоточиться на актерской карьере и прекратил участие в юмористических передачах.

Башкатов был капитаном команды КВН из Томска «Максимум» с 2000 по 2009 год. Команда Башкатова считается одним из самых титулованных коллективов КВН 2000-х — «Максимум» становился чемпионом клуба трижды. Позже Михаил участвовал в популярном скетч-шоу «Даешь молодежь!» и снимался в других передачах. Сейчас Башкатов — актер театра и кино.