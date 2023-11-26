Почему у Джима Керри до сих пор нет «Оскара»

Кинодебют Джима Керри состоялся в 80-х, а первый успех пришел к нему спустя десять лет после фильма «Эйс Винтура: Розыск домашних животных». Однако артист не стал останавливаться на комедийном амплуа.

Сегодня за плечами Джима Керри более 60 ролей в кино. Среди них не только комедии, но драмы и триллеры. Поклонники считают, что он давно заслужил свою золотую статуэтку. Однако киноакадемики не спешат вручать ему одну из самых престижных актерских наград.

Видео дня

О том, почему Джим Керри все еще не получил «Оскар», читайте в нашем материале.

Почему Джим Керри заслуживает «Оскара»

За десятки лет, проведенных в кино, Джим Керри успел попробовать себя далеко не только в комедиях. На его счету есть глубокие драматические роли. В их числе незадачливый Джоэл в картине «Вечное сияние чистого разума», эксцентричный Энди в Человеке на Луне» и мрачный Уолтер в триллере «Роковое число 23».

Однако академики будто не замечают разнопланового артиста, способного не только хорошо шутить, но и сыграть сложного персонажа. Поклонники лицедея много лет сетуют на то, что у кумира по сей день нет «Оскара». Именно он среди зрителей до сих пор считается самой престижной наградой. Тот же «Золотой глобус», которых у голливудской знаменитости две штуки, ценят профессиональные критики.

Первый «Золотой глобус» Джим Керри получил в 1999 году за лучшую мужскую роль в культовом фильме «Шоу Трумана». Вторую премию ему вручили через год за картину «Человек на Луне». На «Оскар» артист не номинировался ни разу.

Почему Джим Керри до сих пор без «Оскара»

Зрители, следящие за «Оскаром» на протяжении многих лет, отметили определенную тенденцию. Согласно их наблюдениям, киноакадемики чаще всего отдают предпочтение драмам в классическом их понимании. Что касается актеров, то и тут у них определенные условия.

Члены Киноакадемии США долгое время были представителями старшего поколения. Такие люди считают комедию несерьезным жанром. По этой причине они обходят стороной юмористические фильмы. С этим суждением о членах американской Киноакадемии согласен и сам Джим Керри, который снимается в кино более трех десятков лет.

По мнению артиста, в Голливуде прохладно относятся к комедиантам. Однако актер признался, что его не так сильно беспокоит то, насколько тяжело могут даваться съемки, сколько то, что его работу не оценивают по достоинству. Несмотря на внешнее благополучие, артист не скрывает, что ему знакома депрессия.

В 2020 году Джим Керри выпустил автобиографический роман «Мемуары и дезинформация». Издание стало бестселлером. В книге актер рассказал о своей жизни, звездных друзьях и периоде, когда он потерял всякий смысл жить. Артисту удалось выкарабкаться и сегодня он считает, что депрессия многому его научила.

Несмотря на то, что киноакадемики отказываются замечать талант Джима Керри, сам он не собирается зацикливаться на наградах. В 2022 году актер заявил о завершении карьеры. Однако успокоил фанатов, что вновь появится в кино, если увидит интересный сценарий. В будущем с участием артиста запланировано несколько проектов.