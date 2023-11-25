Леонардо Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла ему в карьере

Актер поделился ранее неизвестным фактом своей творческой биографии. Об этом сообщает E!News.

© Кадр из фильма "Быстрый и мертвый"

Леонардо Ди Каприо признался, что продюсеры знаменитого вестерна «Быстрый и мертвый», вышедшего на экраны в 1995 году, не хотели брать его на роль в фильме. Они опасались приглашать еще не слишком известного актера.

Однако, Шерон Стоун заявила, что готова лично выплатить гонорар Ди Каприо из своих собственных средств. И сделала это.