Леонардо Ди Каприо рассказал, как Шерон Стоун помогла ему в карьере
Актер поделился ранее неизвестным фактом своей творческой биографии. Об этом сообщает E!News.
Леонардо Ди Каприо признался, что продюсеры знаменитого вестерна «Быстрый и мертвый», вышедшего на экраны в 1995 году, не хотели брать его на роль в фильме. Они опасались приглашать еще не слишком известного актера.
Однако, Шерон Стоун заявила, что готова лично выплатить гонорар Ди Каприо из своих собственных средств. И сделала это.
Леонардо признался, что благодарил актрису за это много раз, поскольку именно роль в «Быстром и мертвом» стала прорывом в его карьере. Но, по словам актера, вряд ли он смог в итоге «в достаточной степени отблагодарить ее».
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