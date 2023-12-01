Кроссовер года: Робби и Мерфи обсудят главные проекты года в большом интервью

Актеры Киллиан Мерфи и Марго Робби встретятся в одной студии, чтобы обсудить главные премьеры уходящего года в проекте Actors on Actors. Как сообщает издание Vaiety, интервью с их участием выйдет 5 декабря.

© “Actors on Actors” / Variety

Напомним, что Робби и Мерфи сыграли в двух наиболее нашумевших фильмах этого года. Первая исполнила роль куклы Барби в одноименном фильме, а второй — роль Роберта Оппенгеймера в картине «Оппенгеймер».