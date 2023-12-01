Кроссовер года: Робби и Мерфи обсудят главные проекты года в большом интервью
Актеры Киллиан Мерфи и Марго Робби встретятся в одной студии, чтобы обсудить главные премьеры уходящего года в проекте Actors on Actors. Как сообщает издание Vaiety, интервью с их участием выйдет 5 декабря.
В проекте Actors on Actors также приняли участие еще 11 пар звезд: Роберт Дауни-младший и Марк Руффало, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй, Рэйчел Зеглер и Холли Бейли, Эмма Стоун и Брэдли Купер и другие. Интервью с их участием начнут выходить по одному ежедневно, начиная с 4 декабря.
Напомним, что Робби и Мерфи сыграли в двух наиболее нашумевших фильмах этого года. Первая исполнила роль куклы Барби в одноименном фильме, а второй — роль Роберта Оппенгеймера в картине «Оппенгеймер».
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