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Фильм "Барби" стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros.

Сегодня фильм о приключениях куклы Барби "обогнал" по сборам культовую кинокартину "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II", став самым кассовым мировым релизом в истории студии Warner Bros. Об этом сообщает издание Variety.

За выходные фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях заработал еще 18,2 миллиона долларов. В результате его итоговый мировой доход на сегодняшний день составляет рекордные 1,34 миллиарда долларов.

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Также предполагается, что "Барби" станет лучшим фильмом мирового проката в этом году.

Ранее "Рамблер" рассказывал о трех проблемах, которые показал фильм "Барби".

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