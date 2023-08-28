Сегодня фильм о приключениях куклы Барби "обогнал" по сборам культовую кинокартину "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II", став самым кассовым мировым релизом в истории студии Warner Bros. Об этом сообщает издание Variety.

За выходные фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях заработал еще 18,2 миллиона долларов. В результате его итоговый мировой доход на сегодняшний день составляет рекордные 1,34 миллиарда долларов.

Также предполагается, что "Барби" станет лучшим фильмом мирового проката в этом году.