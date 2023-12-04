Стало известно, вернется ли Железный человек в киновселенную Marvel

Президент Marvel Studios и главный креативный директор Marvel Кевин Файги рассказал, вернется ли Роберт Дауни-младший к роли Железного человека. Об этом продюсер сообщил в интервью журналу Vanity Fair.

© Кадр из фильма "Железный человек"

Файги сказал, что студия больше не планирует включение этого персонажа в сюжеты своих фильмов.

Мы хотим сохранить этот момент и больше его не трогать. Мы все очень много лет работали, чтобы достичь этого, и мы никогда не хотели бы волшебным образом разрушить его.

Смерть Железного человека — один из самых важных моментов в общем лоре франшизы. Помимо того, что Роберт Дауни-младший покинул киновселенную после более чем десятилетнего пребывания в роли одного и того же персонажа и продолжил работу над другими проектами, такими как "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, наследие Железного человека по-прежнему определяет дальнейший путь киновселенной Marvel.

Переживание утраты своего наставника Железного человека было в центре двух последних приключений Человека-паука Тома Холланда. Пока неизвестно, вернется ли этот персонаж в киновселенную Marvel, но Железный человек уже вдохновил на образ другого героя. Это облаченная в броню молодая изобретательница Рири Уильямс (Доминик Торн), также известная как Железное сердце, которая дебютировала в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" и вернется в предстоящем сериале Disney+ "Железное сердце".