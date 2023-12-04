Джонни Депп может сыграть Сатану в новом фильме Терри Гиллиама

«Это простая история о том, как Бог уничтожает человечество за то, что оно испортило его прекрасный сад — Землю. Есть только один персонаж, который пытается спасти человечество, и это Сатана, потому что без человечества он потерял свою работу, а он вечный персонаж, и жить без работы ужасно. Поэтому он находит несколько молодых людей и пытается убедить Бога, что эти молодые люди — новые Адам и Ева. Бог все равно уничтожает человечество. Это комедия», — описал сюжет Гиллиам.