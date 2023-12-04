Джонни Депп может сыграть Сатану в новом фильме Терри Гиллиама
Бывший участник «Монти Пайтон», аниматор и режиссер-визионер Терри Гиллиам рассказал Variety, что хочет, чтобы Джонни Депп сыграл Сатану в его новом фильме «Карнавал под конец времен».
Сценарий фильма написан в соавторстве с неназванным 33-летним сценаристом, потому что, как объяснил Гиллиам, «с возрастом мир становится все более чужим».
«Это простая история о том, как Бог уничтожает человечество за то, что оно испортило его прекрасный сад — Землю. Есть только один персонаж, который пытается спасти человечество, и это Сатана, потому что без человечества он потерял свою работу, а он вечный персонаж, и жить без работы ужасно. Поэтому он находит несколько молодых людей и пытается убедить Бога, что эти молодые люди — новые Адам и Ева. Бог все равно уничтожает человечество. Это комедия», — описал сюжет Гиллиам.
Несмотря на то, что фильм еще находится на ранней стадии разработки, Гиллиам чувствует себя уверенно.
Терри Гиллиам — автор фильмов «Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «12 обезьян» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
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