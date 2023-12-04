Дженнифер Энистон – известная американская актриса, наиболее известная по роли Рэйчел в популярном ситкоме «Друзья».

Ее мать, Нэнси Доу, также была актрисой. Согласно интервью, которые давала Дженнифер, их отношения с матерью сложно назвать теплыми.

Актриса рассказывала, что все детство она подвергалась жесткой критике со стороны Нэнси. Когда в 1994 году к Дженнифер пришла популярность после выхода сериала «Друзья», Нэнси не смогла спокойно пережить мировое признание, которое получила ее дочь.

В 1999 году Нэнси Доу написала книгу «От матери и дочери к друзьям: мемуары», в которой рассказала о напряженных отношениях с дочерью. С тех пор Энистон разорвала общение с матерью.