Джулия Робертс впервые высказалась о смерти Мэттью Перри

В новом интервью ET Джулия Робертс вспомнила о своей небольшой роли в сериале "Друзья" и поделилась своей искренней реакцией на раннюю смерть Мэттью Перри.

"Все мысли и чувства были только о хорошем. Все были так добры ко мне как к незначительному персонажу, и это было очень веселое время", — сказала Робертс о своем опыте участия в популярном ситкоме, где она снялась в роли одноклассницы Чендлера Бинга.

Перри написал в своих мемуарах, опубликованных в 2022 году, что вне камер они с Робертс в то время начали "трехмесячные ухаживания".

"Внезапный уход из жизни столь молодого человека — это душераздирающее зрелище. Я думаю, что это помогает всем нам ценить то, что у нас есть, и продолжать жить в позитивном ключе, насколько это возможно", — прокомментировала Робертс смерть бывшего возлюбленного.

В своей книге "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь" Перри подробно рассказал о романе с Робертс в 90-е годы. Он писал, что все началось, когда она рассматривала возможность участия в сериале "Друзья".

"Через два месяца я был одинок. Встречаться с Джулией Робертс было слишком тяжело для меня. Я постоянно был уверен, что она собирается порвать со мной. А почему бы и нет? Я был недостаточно хорош; я никогда не смогу быть достоин; я был сломлен, помят, нелюбим".

Он добавил, что расстаться с ней его заставило давление, оказываемое отношениями с такой знаменитой звездой.