Мэттью Перри не позволил Чендлеру изменить Монике

Чендлер должен был изменить Монике в пятом сезоне сериала "Друзья", но Мэттью Перри заставил сценаристов вырезать этот момент из сериала, сообщает TMZ.

Издание поговорило с Лизой Кэш, которая сыграла эпизодическую роль в сериале "Друзья". По словам актрисы, сценаристы собирались заставить Чендлера изменить Монике с сотрудницей отеля после ссоры пары в Лас-Вегасе. Девушку, с которой герой собирался изменить возлюбленной, должна была сыграть Кэш.

Однако Перри попросил сценаристов вырезать эту сцену из сериала, потому что ему казалось, что зрители не простят Чендлеру этот поступок.

Кэш назвала Перри добрым, отзывчивым человеком с прекрасным чувством юмора и отметила, что работать с ним было большим счастьем.

Несмотря на то, что сцену убрали из сериала, Кэш дали другую роль — она сыграла стюардессу в сцене с Россом и Рейчел.