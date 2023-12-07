Как плотник стал главной звездой «Звездных войн»: видео
Харрисон Форд не мечтал о карьере актера в молодости. После окончания школы Харрисон поступил в Рипон Колледж на специальность философия, но бросил учебу через несколько лет.
Не имея четких жизненных планов, Форд перебрался в Лос-Анджелес. Там он зарабатывал на жизнь как плотник, отделывая интерьеры домов знаменитостей. В то же время Харрисон подписал контракт с Columbia pictures. Его заметил режиссер Джордж Лукас, который помог получить небольшие роли в кино.
Переломным моментом в карьере Форда стала роль Хана Соло в фантастическом блокбастере «Звездные войны». Эта культовая космическая сага принесла актеру мировую славу и статус главной звезды Голливуда.
Так бывший плотник и малоизвестный актер стал одним из самых успешных киноактеров в истории.
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