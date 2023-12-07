Назван самый популярный зарубежный актер 2023 года

Лидером топа стал звезда нашумевшего сериала «Одни из нас» Педро Паскаль. На втором месте оказалась актриса Мэри Элизабет Уинстэд, исполнившая одну из главных ролей в спин-оффе «Звездных войн» сериале «Асока». Третья ступень почетного пьедестала досталась Ане де Армас, игру которой в прошлогоднем фильме «Блондинка» до сих пор не перестают обсуждать.