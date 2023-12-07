Назван самый популярный зарубежный актер 2023 года

Американский агрегатор оценок фильмов IMDb составил рейтинг самых популярных актеров уходящего года, ориентируясь на запросы пользователей.

Назван самый популярный зарубежный актер 2023 года
© Кадр из сериала "Одни из нас"

Лидером топа стал звезда нашумевшего сериала «Одни из нас» Педро Паскаль. На втором месте оказалась актриса Мэри Элизабет Уинстэд, исполнившая одну из главных ролей в спин-оффе «Звездных войн» сериале «Асока». Третья ступень почетного пьедестала досталась Ане де Армас, игру которой в прошлогоднем фильме «Блондинка» до сих пор не перестают обсуждать.

Четвертое место заняла Дженна Ортега («Уэнсдей», «Крик»), а на пятом оказалась партнерша Педро Паскаля по сериалу «Одни из нас» Белла Рамси.

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Также в десятку самых популярных актеров по версии IMDb вошли Марго Робби («Барби»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Карла Гуджино («Падение дома Ашеров») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Ранее стало известно, что российский короткометражный мультфильм попал в лонг-лист "Оскара".

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