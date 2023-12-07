Назван самый популярный зарубежный актер 2023 года
Американский агрегатор оценок фильмов IMDb составил рейтинг самых популярных актеров уходящего года, ориентируясь на запросы пользователей.
Лидером топа стал звезда нашумевшего сериала «Одни из нас» Педро Паскаль. На втором месте оказалась актриса Мэри Элизабет Уинстэд, исполнившая одну из главных ролей в спин-оффе «Звездных войн» сериале «Асока». Третья ступень почетного пьедестала досталась Ане де Армас, игру которой в прошлогоднем фильме «Блондинка» до сих пор не перестают обсуждать.
Четвертое место заняла Дженна Ортега («Уэнсдей», «Крик»), а на пятом оказалась партнерша Педро Паскаля по сериалу «Одни из нас» Белла Рамси.
Также в десятку самых популярных актеров по версии IMDb вошли Марго Робби («Барби»), Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Карла Гуджино («Падение дома Ашеров») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).
Ранее стало известно, что российский короткометражный мультфильм попал в лонг-лист "Оскара".