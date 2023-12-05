Российский короткометражный мультфильм попал в лонг-лист "Оскара"
Короткометражный анимационный фильм Вари Яковлевой "Ванлав" попал в лонг-лист премии "Оскар", пишет "Бюллетень кинопрокатчика".
Попадание в лонг-лист означает успешное прохождение квалификационного отбора, далее составляются шорт-листы (более короткие списки кандидатов), из которых выбирают номинантов на премию.
"Ванлав" — это история о девушке, которая борется с непрошенными гостями и дает ответ обидчикам. Прошлый фильм Яковлевой попадал в лонг-лист премии в 2022 году.
Шорт-лист объявят 21 декабря, а список номинантов будет готов уже 23 января 2024 года. Церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии состоится 10 марта.
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