Российский короткометражный мультфильм попал в лонг-лист "Оскара"

Короткометражный анимационный фильм Вари Яковлевой "Ванлав" попал в лонг-лист премии "Оскар", пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Попадание в лонг-лист означает успешное прохождение квалификационного отбора, далее составляются шорт-листы (более короткие списки кандидатов), из которых выбирают номинантов на премию.

"Ванлав" — это история о девушке, которая борется с непрошенными гостями и дает ответ обидчикам. Прошлый фильм Яковлевой попадал в лонг-лист премии в 2022 году.