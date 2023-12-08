Натали Портман рассказала, что связывает ее с Бритни Спирс

Натали Портман рассказала, что у нее есть неожиданная связь с Бритни Спирс, поскольку они обе прославились, став дублершами на одной и той же роли, когда были детьми. Об этом пишет The Mirror.

В интервью 42-летняя актриса поделилась новостью о том, что она и Бритни были дублерами в одной и той же пьесе. В 1992 году они были дублерами детской актрисы Лоры Белл Банди в внебродвейском мюзикле New Ruthless.

Натали рассказала, что, несмотря на то, что они играли одну и ту же героиню, она никогда не пересекалась с Бритни, поскольку Портман получила роль после нее.

"На самом деле мы не встречались, но знали друг о друге. Я знала, что заменяю ее".

New Ruthless был встречен восторженными отзывами критиков и публики после премьеры в марте 1992. Хотя Натали начала свою карьеру в этой пьесе, слава пришла к ней лишь несколько лет спустя, после исполнения роли Матильды в боевике "Леон" в 1994 году.