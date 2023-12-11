Звезды кино многим кажутся небожителями, у которых нет проблем в личной жизни и тем более в работе. Однако практика показывает, что даже у знаменитостей случаются темные полосы в карьере. Причем из-за одной-единственной роли.

О том, какие фильмы негативно повлияли на судьбы известных артистов, читайте в нашем материале.

Деми Мур

Деми Мур можно назвать одной из самых известных голливудских актрис. За десятки лет она успела сняться во множестве проектов самого разного уровня качества. Однако был среди них фильм, который практически уничтожил карьеру супруги Брюса Уиллиса.

Фильм «Солдат Джейн» рассказывал историю о женщине, которая пытается доказать, что она в состоянии выдержать те же нагрузки, что и мужчины. Зритель холодно принял проект Ридли Скотта, а исполнительница главной роли много лет после этого не получала интересных предложений.

Александра Завьялова

Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень», 1971 год.

Александра Завьялова с детства мечтала стать актрисой, причем театра, а не кино. Однако после нескольких интересных предложений она все же предпочла съемочную площадку. Артистка успела сняться во множестве проектов, прежде чем навсегда потеряться из виду поклонников.

Приговором в актерской карьере Александры Завьяловой стал мини-сериал «Тени исчезают в полдень». Там кинодива сыграла героиню, которая люто ненавидит советскую власть. Актриса настолько хорошо вжилась в роль, что соотечественники стали писать гневные письма на телевидение, а режиссеры не приглашали на съемки. Все это привело к депрессии кинодивы и нервному срыву, из-за которого она попала в психиатрическую больницу. Актрисы не стало в 2016 году после того, как в ходе ссоры ее убил собственный сын.

Джон Траволта

Кадр из фильма «Поле битвы: Земля», 2000 год.

Джон Траволта начинал как актер молодежных комедий и мюзиклов. Реформировать его образ помог Квентин Тарантино в фильме «Криминальное чтиво». Позже артист захотел снять собственный проект, причем связанный с биографией основателя сайентологии, которую исповедовал актер. Но студии отказывались связываться с фильмом, продвигающим эту религию. Однако компания Franchise согласилась на сотрудничество со знаменитостью.

Картина «Поле битвы: Земля» вышел в 2000 году и потерпел настоящий провал в прокате. Зрители жаловались на устаревшие визуальные эффекты, странную операторскую работу и слабый сюжет. Сам Траволта продолжил сниматься, но новые картины ему славы не принесли, будучи на уровень ниже всего того, в чем он участвовал раньше.

Шерон Стоун

Кадр из фильма «Основной инстинкт 2: Жажда риска», 2006 год.

Шерон Стоун получила мировую славу после выхода в 1994 году фильма «Основной инстинкт». Спустя 12 лет артистка согласилась на участие в продолжении истории. В сети пишут, якобы знаменитость планировала этой картиной вернуть былую славу. Однако ситуация сложилась худшим образом.

Проблемы с фильмом «Основной инстинкт 2: Жажда риска» начались задолго до премьеры. Во время работы над проектом Шерон Стоун подписала контракт, по условиям которого она не имела права сниматься в других фильмах, пока занята в создании второй части «Основного инстинкта». Артистка упустила массу интересных проектов, из-за чего ей даже пришлось судиться с продюсерами картины о голодной до интимной близости блондинке.

Кевин Костнер

Сегодня Кевин Костнер обладает двумя «Оскарами» и миллионной армией поклонников по всему миру. Однако в его карьере было время, когда карьера висела на волоске. Она имела все шансы закончиться самым печальным образом. А виной всему стал бы единственный фильм.

Картина «Водный мир» вышла в 1995 году. Авторы предполагали, что она соберет хорошую кассу, убедив глав студий выделить им 175 миллионов долларов. Тем не мерее зрителя проект совсем не впечатлил, что худшим образом повлияло на заинтересованность других режиссеров в работе с Кевином Костнером. В будущем ему все же удалось выбраться из пучины забвения, но кинокритики по сей день вспоминают провальный проект с участием артиста.