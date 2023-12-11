Почему Мерил Стрип не хотели брать на роль Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada"

Продюсер "Дьявол носит Prada" рассказала, почему Мерил Стрип не хотели брать на роль Миранды Пристли
Сейчас сложно представить культовый фильм о мире моды "Дьявол носит Prada" без оскароносной Мерил Стрип. Однако если бы не убежденность продюсеров проекта в том, что она как никто другой справится с ролью Миранды Пристли, ее бы вполне могла сыграть другая актриса – некоторые были бы только за.
Продюсер кинокартины Венди Файнерман в интервью изданию Variety рассказала о том, что коллеги по цеху были удивлены выбором актрисы на главную роль. Некоторые считали, что Мерил Стрип с ее фильмографией, состоящей преимущественно из драматических фильмов, не подходит для комедийного проекта.
"Люди думали, что мы сошли с ума. В прямом смысле: мне звонили люди и говорили: "Ты с ума сошла? Она ни разу в жизни не была смешной!". Они ошибались", – приводятся слова Венди.
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