Почему Мерил Стрип не хотели брать на роль Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada"

Сейчас сложно представить культовый фильм о мире моды "Дьявол носит Prada" без оскароносной Мерил Стрип. Однако если бы не убежденность продюсеров проекта в том, что она как никто другой справится с ролью Миранды Пристли, ее бы вполне могла сыграть другая актриса – некоторые были бы только за.