Комедия с Гузеевой и Харламовым вновь возглавила кинопрокат в России

Комедия под названием "Теща" вновь стала лидером кинопроката в России по итогам минувших выходных, следует из данных портала Kinobusiness.

© Кадр из трейлера к фильму "Теща"

За уикенд кинолента заработала 124,6 млн рублей, что позволило ей обойти по сборам фильмы "Елки-10" (116,2 млн), "Мальчик и птица" (106,5 млн), "По щучьему велению" (45,7 млн) и "Кентервильское привидение" (21,5 млн).

Фильм "Теща" вышел в прокат 30 ноября 2023 года. Он повествует о непростых взаимоотношениях волевой женщины Ольги Николаевны со своим зятем Виктором, от которого на днях должна родить ее дочь.