Энн Хэтэуэй заявила, что нет ничего лучше версии "Барби" Марго Робби

Энн Хэтэуэй рассказала о том, что миру повезло, потому что ее вариант фильма "Барби" так и не вышел на экраны. Об этом актриса заявила на подкасте Happy Sad Confused.

© Кадр из фильма "Барби"

Еще в июле 2017 года Хэтэуэй была объявлена исполнительницей главной роли в фильме "Барби". Изначально на роль была приглашена комедийная актриса Эми Шумер, но после ухода Шумер роль досталась Хэтэуэй. Фильм с Хэтэуэй должен был выйти на экраны в июне 2018 года, но проект так и не был реализован, что открыло возможность для Робби взять права на экранизацию куклы и принести проект Warner Bros.

"Грета, Марго и эта феноменальная команда, они попали в яблочко. Попадание в цель привело к тому, что весь мир достиг такого экстаза. А теперь представьте себе мою версию... столько энергии, столько предвкушения, столько эмоций... но это не та версия. На самом деле я считаю это удачей [то, что фильм не был снят]".

"То, что Марго делает как творческая личность и продюсер, так захватывает и вдохновляет", — продолжила Хэтэуэй. Актриса отметила, что успех "Барби" вдохновил ее как женщину и представительницу киноиндустрии.

Хэтэуэй заявила, что не жалеет о том, что ее итерация фильма "Барби" так и не сдвинулась с мертвой точки, как не жалеет и об упущенных карьерных возможностях.

"Правильная роль находит правильного человека, и иногда это ты, а иногда нет. Когда этого не происходит, доверьтесь жизни и продолжайте идти... Это звучит, возможно, банально, но вы действительно должны быть благодарны".