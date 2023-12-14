5 российских актрис без театрального образования

Принято считать, что высшее образование открывает двери в любые компании. Однако практика показывает, что успеха можно добиться и не имея пресловутой «корочки».

© Кадр из сериала «Своя чужая», 2015 год.

О том, кто из известных актеров не имеет специального образования, читайте в нашем материале.

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Александра Бортич

Кадр из фильма «Холоп», 2019 год.

Будущая кинодива с юных лет мечтала стать актрисой. Тем не менее после школы она поступила в педагогический, откуда ушла спустя несколько месяцев. Девушка устроилась работать официанткой. В свободное время блондинка ходила на пробы, но все безуспешно. Однажды ее все-таки заметили и предложили главную роль в картине «Как меня зовут», который принес ей первую популярность. После этого артистку стали чаще звать на съемки, и в один прекрасный день она проснулась знаменитой. Однако актерского образования у кинодивы по сей день нет.

Ирина Старшенбаум

Кадр из сериала «Медиатор», 2021 год.

Будущая звезда фильмов Федора Бондарчука окончила вуз по специальности «Медиабизнес и связи с общественностью». Одновременно с этим девушка посещала актерские курсы, на которых окончательно убедилась, что хочет стать артисткой. Ее кинодебют случился в 2015 году в фильме «Переезд», а успех пришел к брюнетке спустя два года в блокбастере «Притяжение». Актерского образования в классическом его понимании у звезды нет.

Юлия Снигирь

Будущая звезда сериала «Кровавая барыня» закончила школу с золотой медалью, после чего пошла учиться на педагога. Окончив вуз, девушка отправилась работать в школу, где преподавала английский язык. Жизнь красавицы изменил кастинг, после которого она решила сменить профессию и поступила в театральный вуз. Однако его она так и не закончила, все время артистки заняли съемки фильмов и постановки в театре. Актерскую «корочку» знаменитость так и не получила, но сумела достичь успеха в большом кино.

Оксана Акиньшина

Кадр из фильма «Беспринципные в деревне», 2023 год.

Оксана Акиньшина дебютировала в 2001 году, снявшись в фильме Сергея Бодрова «Сестры». Картина имела ошеломительный успех, сделав из юной актрисы настоящую звезду. Однако с учебой у эффектной блондинки дела шли не слишком гладко. Справку о наличии у нее среднего образования Оксана Акиньшина получила лишь в 21 год. Позже, желая, по ее собственным словам, подражать Сергею Бодрову, девушка поступила на искусствоведа, но «корочки» так и не получила. Звезда по сей день не имеет как высшего, так и среднего образования.

Мария Шукшина

Кадр из сериала «Старые кадры», 2020 год.

Мария Шукшина родилась в известной актерской семье. Однако сама она, несмотря на уже имеющийся опыт съемок, после школы решила отучиться на переводчика. Но даже получив заветную «корочку», дочь Василия Шукшина решила связать жизнь с кино и театральной сценой. У кинодивы по сей день нет актерского образования. В то же время она владеет английским и испанским языками.