Саше Бортич предложили сыграть Марго Робби, но не полностью
Александру Бортич по праву можно считать одной из самых известных актрис отечественного кинематографа. Однако ей по сей день поступают странные предложения от продюсеров. Порой они оскорбляют артистку.
Недавно звезда фильма «Холоп» поделилась с подписчиками в социальных сетях тем, какое предложение ей сделала девушка, представившаяся как кастинг-продюсер проекта «Евгенич». Актрисе предложили сняться в новогоднем выпуске, но не целиком — продюсера интересовало только тело Саши, а вот ее лицо планировалось заменить на Марго Робби с помощью нейросетей.
У Бортич такое предложение вызвало резкую реакцию. Актриса выложила полученное сообщение на всеобщее обозрение у себя в социальных сетях.
«Продюсеры сериала “Евгенич”, как дела вообще у вас? Дублер по мозгам никому не нужен?» — задалась вопросом знаменитость.
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