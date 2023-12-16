В 1950-х годах два популярных голливудских актера Фрэнк Синатра и Марлон Брандо были заклятыми врагами. Их вражда началась на съемках фильма «Парни и куколки», где Брандо сыграл главную роль.

На съемочной площадке Синатра позволял себе пренебрежительно относиться к молодому Брандо, который только начинал свой путь в кино, потому что считал, что Марлон украл у него главную роль. Между актерами постоянно возникали творческие разногласия, которые переросли в личную неприязнь.

Кульминацией их конфликта стало общение жены Синатры Авы Гарденер с Марлоном Брандо. После чего криминальные авторитеты и друзья Синатры прокатили Брандо в машине с мешком на голове. Эта история надолго стала главным скандалом Голливуда и сильно повлияла на карьеры обоих актеров.