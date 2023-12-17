Снайдер рассказал, кого из знаменитостей хотел бы видеть в "Мятежной луне"

Режиссер новой фантастической ленты "Мятежная луна" Зак Снайдер пообщался с журналистом издания Variety и рассказал, кого из знаменитостей он хотел бы видеть в своей картине.

© Кадр из фильма "Мятежная луна, часть 1: Дитя огня"

По словам Снайдера, многое зависит от того, как будет развиваться сюжет, однако его мечтой остается привлечь к съемкам известного американского баскетболиста Леброна Джеймса.

«Думаю, если бы мне удалось пригласить Леброна Джеймса сниматься в фильме… Знаю, это звучит безумно, я просто размышляю… но посмотрим, как будет развиваться сюжет дальше». – поделился своими мыслями Снайдер.

Напомним, что первая часть ленты "Мятежная луна" стартует на Netflix уже 22 декабря. Премьера второй части запланирована на 19 апреля. Фильм рассказывает о борьбе жителей мирной колонии на краю Галактики с тираном Балисариусом.