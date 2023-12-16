Режиссер «Барби» рассказала, какую сцену с Кеном вырезали из сценария

Режиссер и соавтор сценария «Барби» Грета Гервиг раскрыла в интервью на шоу The Late Show одну из самых диких идей, которую Райан Гослинг хотел воплотить в фильме в роли Кена. Об этом пишет Variety.

© Кадр из фильма «Барби»

Один из самых запоминающихся образов персонажа в фильме —белая норковая шуба. По словам Гервиг, Гослинг предложил ей, чтобы Кен танцевал с норковой шубой и боролся с ней во время исполнения песни «Просто Кен».

«Одна из идей Райана заключалась в том, что он будет танцевать дуэтом со своей норковой шубой. Норка будет бороться с ним, потом полюбит его, потом будет бороться с ним, потом победит его, и тогда он родится заново из норки».

Гервиг отметила, что в архиве создателей фильма сохранились репетиционные кадры этой сцены.

Художник по костюмам «Барби» Жаклин Дюрран ранее рассказывала Variety о выборе идеальной норковой шубы для Кена в фильме.

Дюрран подчеркнула, что шуба сделана из искусственного меха, а на ее подкладке можно заметить лошадиный принт — это отсылка на увлечение Кена лошадьми после того, как он стал одержим патриархатом.

Костюмер добавила, что когда они с Гервиг придумывали, как будет выглядеть токсичная версия Кена, она вспомнила фотографию Сильвестра Сталлоне, демонстрирующего меховое пальто; это и стало главным вдохновением для норковой шубы.

«Этот образ присутствует в фильме. Это был такой фантастический пример эпатажа и стиля, когда кто-то вроде него в 80-е годы носил огромную норковую шубу, что он просто обязан был стать частью образа Кена. Райан был полностью согласен с этим образом. Он был готов пойти так далеко, как хотела Грета».