Во второй части саги «Сумерки» хотели заменить ключевого актера

Речь идет о Тейлоре Лотнере, который исполнил роль Джейкоба Блэка. Актер мог лишиться роли во второй части из-за внешности, сообщает People.

© Кадр из фильма «Сумерки»

По информации источника, после премьеры первой части саги «Сумерки» Лотнеру объявили, что во втором фильме его персонажа сыграет другой актер, поскольку внешний вид Тейлора не соответствует тому образу, который должен быть представлен зрителям.

Дело в том, что по сюжету из обычного подростка герой Лотнера во второй части должен был превратиться в юношу с весьма мощным телосложением, которым не обладал сам актер.

Тейлор же не собирался так легко отказываться от роли. Актер записался в спортзал и наладил питание. Спустя довольно короткое время Лотнер нарастил мышечную массу и предстал перед представителями киностудии уже совершенно в другой физической форме.

Вопрос о замене актера был снят.