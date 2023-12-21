Исполнитель роли жуткого клоуна Пеннивайза в фильме «Оно» перевоплотится в историческую личность. На этот раз Билл Скарсгард сыграет молодого Джона Ф. Кеннеди.

О новом проекте с участием младшего брата Александра Скарсгарда сообщил портал World of reel.

Картину о становлении Джона Ф. Кеннеди снимет Джейс Грей. Режиссер известен такими работами, как «Затерянный город Z» и «К звездам». Критики отмечают, что в фильмографии постановщика пока нет хитов, но за его плечами несколько тепло встреченных зрителями проектов.

Сюжет картины о биографии Джона Ф. Кеннеди пока не раскрывается. Известно лишь, что в нем расскажут о молодых годах будущего 35-го президента США, непростых отношениях с отцом и службе в ВМФ в период Второй мировой войны. На данный момент картина носит название «Mayday».