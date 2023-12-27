«Счастливы вместе»: что стало с актерами популярного сериала за 10 лет

Популярный сериал о семье из Екатеринбурга «Счастливы вместе» вернулся на ТНТ спустя 10 лет и теперь называется «Букины».

© Кадры со съемок сериалов «Счастливы вместе» и «Букины»

Как в течение этих лет складывалась жизнь актеров, сыгравших главные роли, разбиралась «Комсомольская правда».

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Три развода и молодая жена

На Виктора Логинова, сыгравшего главного героя Гену Букина, после выхода сериала обрушилась бешенная слава. В 2011 году его герою даже поставили памятник в Екатеринбурге. Однако он постарался уйти от образа продавца обуви и одной из последних его серьезных ролей в театре стала роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита».

При этом Логинов сумел стать не только популярным актером, но и телеведущим. Одно из самых известных его шоу — «Интуиция» (позднее «СуперИнтуиция») выходило на экраны с 2007-го по 2013 год.

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Актер был женат четыре раза. Первая жена Наталья Логинова родила ему сына Максима и дочь Анну. В браке со второй женой Снежаной Морозовой родился сын Дмитрий. В 2011 году звезда «Счастливы вместе» женился на Ольге Логиновой. У супругов родились двое сыновей: Александр (в 2006 году) и Иван (в 2011 году). В 2019 году брак распался.

Уже через год Виктор Логинов женился на актрисе Марии Гуськовой, которая младше его на 23 года, и сейчас счастлив в браке.

Скандал с наркотиками и рождение ребенка

Исполнившая в сериале роль домохозяйки Даши Букиной Наталья Бочкарева с 2013-го по 2018 год взяла перерыв в съемках, занявшись собственным проектом — школой-студией. А в 2019 году оказалась в центре скандала.

Автомобиль Натальи Бочкаревой остановили для проверки документов в ночь с 28 на 29 сентября 2019 года. У звезды сериала «Счастливы вместе» обнаружили пакет с наркотиками. Она отказалась проходить медосвидетельствование. За это актрису лишили водительских прав на год и восемь месяцев. В январе 2020 года суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и прекратил уголовное преследование.

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Перед премьерой «Букиных» Бочкарева призналась, что на момент задержания была беременна, а после потеряла ребенка. Но в итоге актриса все же стала многодетной мамой и сейчас воспитывает трех детей: сына и дочь от первого мужа адвоката Николая Борисова и ребенка от бизнесмена по имени Роман, с которым уже больше трех лет живет вместе.

Счастливое замужество и перерыв в карьере

А вот Дарья Сагалова, сыгравшая Свету, практически отказалась от актерской карьеры, предпочтя ей семейную жизнь и рождение детей.

В 2011 году Дарья вышла замуж за любовь всей своей жизни — бизнесмена Константина Масленникова, который, как признавалась артистка, «был очень недоволен ее профессией».

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Сейчас у супругов трое детей: старшая дочь Лиза, которая родилась в 2011 году, средняя Стефания (2015 год) и младшая Милослава (2019 год).

«Пару раз были неудачные попытки вернуться. Я готова работать редко, но метко. Я не готова целоваться в кадре, играть какие-то любовные любови», — заявила она.

Отцовство

Александру Якину, сыгравшему Рому Букина, на момент старта съемок «Счастливы вместе» было всего 16 лет. Сразу после окончания съемок он стал участником проекта «Восьмидесятые».

А в 2012 году окончил актерский факультет в ГИТИСе. И с тех пор играет в Театре наций. Также с 2014 года он ведет передачу «Идем в кино!» на телеканале «Карусель».

Главным событием этих десяти лет актер считает рождение сына. Новостью об этом он поделился 15 декабря 2023 года. Женат Александр Якин на своей однокурснице Анне Зайцевой.

Ранее актер Виктор Логинов рассказал о своих «жирных временах». По его словам, таким временем является период съемок сериала «Счастливы вместе», когда «и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой». Первый гонорар актера в ситкоме составлял 6000 долларов в месяц, со временем суммы начали увеличиваться, отмечал он в одном из интервью.