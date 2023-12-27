Актриса, которая не любила принесший ей славу фильм: видео
Актриса Шэрон Тейт сыграла одну из главных ролей в фильме «Долина кукол« в 1967 году. Эта роль принесла ей известность и статус секс-символа. Однако сама Шерон была недовольна этим фильмом и своей ролью в нем. Она считала сюжет пошлым, а своего персонажа – пустым и бессодержательным.
Несмотря на личное отношение актрисы, фильм «Долина кукол» имел большой кассовый успех и сделал Шэрон Тейт знаменитой. Но для нее самой этот фильм так и остался неприятным опытом, о котором она не любила вспоминать в дальнейшем.
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