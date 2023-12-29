Однако после жестокого убийства беременной Тейт, Полански некоторое время подозревал в причастности к этому преступлению некоторых своих знакомых, в том числе и Брюса Ли. Причиной для подозрений послужил тот факт, что Ли как-то обмолвился, что потерял свои очки, а на месте убийства Тейт были найдены чьи-то очки.