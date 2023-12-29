Почему Брюса Ли подозревали в убийстве Шэрон Тейт: видео
Брюс Ли, известный мастер боевых искусств, обучал многих голливудских знаменитостей 1960-х годов, включая Шэрон Тейт. Ли и Роман Полански подружились настолько, что Брюс даже гостил в швейцарском шале режиссера.
Однако после жестокого убийства беременной Тейт, Полански некоторое время подозревал в причастности к этому преступлению некоторых своих знакомых, в том числе и Брюса Ли. Причиной для подозрений послужил тот факт, что Ли как-то обмолвился, что потерял свои очки, а на месте убийства Тейт были найдены чьи-то очки.
Вскоре частный детектив опроверг версию о причастности Брюса к убийству актрисы.
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