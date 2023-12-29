Как актер Робин Уильямс помогал бездомным: видео
Знаменитый американский актер Робин Уильямс придумал необычный способ помощи бездомным.
Робина Уильямса сильно волновала ситуация других людей. Особое внимание он уделял поддержке бездомных.
Актер отказывался сниматься в фильмах, если работодатели не соглашались брать таких людей на работу. В его контрактах было прописано требование, что работодатель должен нанять определенное число бездомных, обычно около десяти человек. Чаще всего эти бездомные помогали на съемочной площадке или снимались в массовке, за что получали зарплату.
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