Актер отказывался сниматься в фильмах, если работодатели не соглашались брать таких людей на работу. В его контрактах было прописано требование, что работодатель должен нанять определенное число бездомных, обычно около десяти человек. Чаще всего эти бездомные помогали на съемочной площадке или снимались в массовке, за что получали зарплату.